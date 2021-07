Fiere: nasce cabina di regia regionale

Nasce la cabina di regia per programmare, coordinare e promuovere le iniziative fieristiche in Piemonte. L'intesa è stata firmata a Torino da Regione, Provincia e Comune di Torino, Camera di Commercio di Torino e GL Events Italia (Lingotto Fiere e area Oval). “Un tassello importante per la promozione del territorio - ha detto il governatore Piemonte Roberto Cota - è lo sviluppo del settore fieristico. Ora ci sarà più programmazione e promozione degli eventi”.