Tav: Virano, operazione verità

“Credo che oggi abbiamo socializzato degli elementi che potevano apparire non chiari a chi ha dei dubbi sull'opera. E' un’operazione verità rispetto alle tante chiacchiere”. Lo ha affermato l'architetto Mario Virano, presidente dell'Osservatorio Torino-Lione, al termine dell'incontro in Regione in cui ha illustrato ai sindaci dei Comuni interessati dall’opera il progetto cosiddetto “low cost” della contestata infrastruttura. “Ora anche gli interlocutori diventeranno più mirati e finalmente alcuni Comuni si convinceranno che sui loro territori per trent’anni non si farà niente. Anche sotto l'aspetto dello smarino abbiamo fornito degli elementi tranquillizzanti, così come per quanto riguarda i cantieri” ha concluso spiegando che sui dieci anni di lavori previsti i cantieri “saranno aperti sei anni mentre per gli ultimi quattro serviranno solo per lavori tecnici”.

“Quello presentato oggi non è un progetto, è un’idea progettuale. Ora ci prenderemo un po’di tempo per analizzare le carte e faremo le nostre valutazioni. Certo ritengo positiva la ripresa del dialogo e sono stati risolti alcuni punti critici che avevamo sollevato in passato ma resta il fatto che l'intero progetto non è credibile dal punto di vista dei costi e trasporti stico”. E' quanto ha sostenuto Sandro Plano, presidente della Comunità montana Valli Susa e Sangone, al termine. Per quanto riguarda i costi secondo Plano “questa resta un'opera inopportuna in questo momento di crisi economica” mentre per il presidente della Comunità montana esiste un problema trasportistico legato all'imbuto che si crea nell’interconnessione tra la nuovo linea e quella storica: “Virano ci ha spiegato che la linea storica può supportare fino a 216 convogli al giorno - ha evidenziato Plano - e 300 in più potranno passare sulla nuova linea e questo vuole dire che dovrebbero viaggiare un totale di oltre 500 treni”. Un numero che però “la linea storica non è in grado di smaltire. Questo quindi - ha rilevato - non va a risolvere il problema trasportistico”.