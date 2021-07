Tav: a processo due manifestanti arrestate a settembre

Andranno a processo Elena Garberi e Marianna Valenti, le due No Tav che erano state arrestate durante i disordini vicino al cantiere della linea Torino-Lione lo scorso 9 di settembre. Le due manifestanti erano poi state scarcerate anche se il Tribunale aveva disposto il divieto per loro di recarsi nei Comuni di Giaglione e Chiomonte. Per le due donne, difese dagli avvocati Gian Luca Vitale e Marco Melano, il pubblico ministero Nicoletta Quaglino aveva chiesto il giudizio immediato. Il dibattimento si aprirà a inizio aprile.