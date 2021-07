Zibetti, duro da ridere

Sguardo intenso e lineamenti pronunciati. L’ideale per il ruolo del duro e cattivo o, in alternativa, del bello e tenebroso. O del maledetto. Roberto Zibetti, Bobo per gli amici, 41 anni, è uno degli attori torinesi di successo da poco tornato sul piccolo schermo con “6 passi nel giallo”, sei film da 100 minuti in onda su Canale 5. Lui è comparso in tv nell’episodio “Gemelle”, cimentandosi per la prima volta in un genere a metà tra il thriller e il noir.

Nato negli Stati Uniti, ha vissuto gran parte della sua vita a Torino, dove ha iniziato la propria carriera di attore, prima di trasferirsi dieci anni orsono nella Capitale: qui vive tutt’ora assieme alla sua compagna Haydée Borelli, anche lei attrice, e due gatti, Nemo e Pinni. Famiglia d’origine alto borghese, il pallino per la recitazione ancor prima di diventare adolescente e il debutto in teatro appena maggiorenne, nel 1990, con “Gli ultimi giorni dell’umanità”, diretto da Luca Ronconi. Proprio l’ex direttore del Teatro Stabile (dal 1989 al 1994) è il suo primo grande maestro. Per ottenere un provino, Zibetti, appena 17enne, lo attese fino alle tre di notte fuori da un ristorante torinese. E il maestro premiò tanta testardaggine.

Dopo aver debuttato sul grande schermo, sotto la regia di Francesco Calogero, con il film “Nessuno” (1992), lavora con altri registi prestigiosi come Klaus Maria Brandauer, Bernardo Bertolucci e Giacomo Battiato; con quest’ultimo recita in “Cronaca di un amore violato” (1996), in cui ottiene il suo primo ruolo da protagonista. Se gli si chiede con chi, dei registi del passato avrebbe voluto lavorare, cita mostri sacri come Lucchino Visconti, Vittorio De Sica, Pietro Germi e John Ford, mentre tra i contemporanei apprezza i lavori di Giuseppe Tornatore (Baarìa) e Paolo Sorrentino (Il divo). Il suo film preferito è straniero: “Les Enfants du Paradis”, di Marcel Carné. Tra il 1997 e il 2001 il suo nome viene affiancato a pellicole straordinarie, seppur in ruoli non di primo piano. Nel 1998 partecipa all’esordio da regista di Luciano Ligabue, con “Radiofreccia”, successivamente è il turno di Dario Argento, che lo vuole in “Non ho sonno”, e infine “I cento passi”, diretto da Marco Tullio Giordana, ispirato alla vita di Peppino Impastato. Intanto scopre anche il piccolo schermo, cimentandosi in miniserie quali “Distretto di polizia 2” o “La squadra 8”.

Il ruolo del cattivo, però, inizia a stargli stretto. Nelle sue più recenti interviste confessa una gran voglia di commedia: vorrebbe far ridere, lui che di sorrisi, in scena, non ne ha mai potuti dispensare troppi. E così, in attesa di un film spensierato, magari diretto da uno dei registi che maggiormente ama, come Alezander Payne, che recentemente ha diretto anche George Clooney, torna alle origini: in teatro. E’ salito sul palcoscenico per recitare ne “Il ritorno”, un storia di amicizia, di amore, di nostalgia della gioventù e di ritorno alle radici: dal 28 marzo al 5 aprile in scena al Franco Parenti di Milano, mentre dal 12 al 22 aprile sarà al Vittoria di Roma.