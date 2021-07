Infortunio Villastellone: commissione inchiesta in fabbrica

"Lunedì 2 aprile la commissione d’inchiesta sul fenomeno degli infortuni sarà a Torino nell'ambito delle visite istituzionali programmate nelle diverse Regioni per incontrare le Istituzioni locali, la Magistratura, i rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro. A margine di tale incontro è stato programmato, su mia sollecitazione, un sopralluogo presso la La.Fu.Met, l'azienda di Villastellone dove si è verificato il grave incidente sul lavoro lunedì 26 marzo. Un incendio che ha fatto rivivere immediatamente la tragedia della Thyssen". Lo dichiara la senatrice Patrizia Bugnano, Capogruppo IdV in Commissione di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro.

"Sono certa - aggiunge - che le indagini affidate al dottor Guariniello porteranno presto ad un accertamento chiaro delle responsabilità. L'azienda rappresenta un importante polo lavorativo per il nostro territorio ma dobbiamo essere certi che operi in condizione di massima sicurezza, senza margini di incertezza. I ripetuti episodi di infortuni che in queste settimane si susseguono sono il chiaro indicatore che ancora molto c'e' da fare sulla sicurezza del lavoro, innanzitutto in termini di prevenzione e formazione al rischio; ma soprattutto, come sostengo da tempo, occorre rivedere il sistema sanzionatorio che - conclude Bugnano - è stato sostanzialmente smantellato dall' ex Ministro Sacconi".