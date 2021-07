Torino nel mondo: accordo con la Farnesina

Il ministro degli Esteri, Giulio Terzi, e il sindaco di Torino, Piero Fassino, hanno sottoscritto stamani alla Farnesina un "accordo di programma" per la realizzazione di iniziative che, valorizzino la proiezione internazionale del capoluogo sabaudo. Si tratta di una proiezione, spiega Terzi, che "Torino gia' ha per molti motivi: per le strutture Onu e Ue che ospita, per le attività di convegni, ma anche operativa sulla scena internazionale". Torino, sottolinea il sindaco Fassino, "ha sempre più' interesse a proiettarsi sulla scena internazionale" e la collaborazione con il ministero degli Esteri "può rafforzare" questa ambizione.

"Reciprocamente -prosegue Fassino- Torino è pronta a mettere a disposizione le sue istituzioni per la proiezione del sistema-Paese nel mondo e da questa collaborazione può nascere un rafforzamento della nostra presenza sulla scena internazionale". Attraverso l'accordo siglato stamattina, spiega Terzi, si possono "strutturare in modo più attento ed efficace una serie di iniziative". Un esempio concreto indicato da Terzi e da Fassino è l'anno della cultura italiana in America nel 2013.