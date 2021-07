De Tomaso: presidio lavoratori in Regione

I lavoratori del De Tomaso di Grugliasco sono da questa mattina in presidio davanti alla sede dell'assessorato regionale al Lavoro dove hanno allestito una tenda. L'iniziativa si svolge in concomitanza con l'incontro in corso al ministero del Lavoro a Roma per decidere eventuali ammortizzatori sociali, per ristrutturazione o per crisi, per i circa 900 addetti da mesi senza stipendio. Nelle scorse settimane un socio cinese aveva manifestato l'intenzione di rilevare la maggioranza dell'azienda dalla famiglia Rossignolo, ma nell'incontro della scorsa settimana al ministero dello Sviluppo economico, non si era presentato specificando di non avere ancora ultimato la messa a punto del piano industriale.