Csea, nessuna coop: destino segnato

L’assemblea dei lavoratori prende tempo. A questo punto non ci sono alternative al fallimento. Dipendenti in cassa integrazione in deroga. Da lunedì inizia una nuova partita

Quasi tre ore di riunione per decidere il proprio futuro. Alla fine i lavoratori Csea, riuniti stamane nella quartier generale della Cgil in via Pedrotti a Torino, hanno deciso di non decidere e di restituire il cerino a chi glielo aveva messo in mano. La scelta era se costituire o meno una cooperativa in grado mantenere in vita i servizi oggi offerti da Csea, salvando personale e studenti. Una opzione avanzata nei giorni scorsi dall’assessore regionale Claudia Porchietto e valutata a lungo anche stamani dai lavoratori, che alla fine hanno deciso di prendere ancora tempo e riaggiornarsi a lunedì.

Chi era presente racconta di una riunione senza tensioni, con un’analisi lucida della situazione attuale, scandagliando ogni possibile approdo e ripercussione. La sensazione diffusa è che l’azienda si trovi ormai a fine corsa: bisogna salvare i corsi, ma soprattutto i lavoratori vogliono salvare se stessi. Per ora hanno tutti ottenuto la cassa integrazione in deroga, perciò non c’è motivo di farsi prendere dal panico, inutile intraprendere percorsi troppo accidentati, con il rischio di sentirsi dire “l’avete voluto voi”. A questo punto pare ineludibile la consegna dei libri contabili in tribunale, da parte del curatore fallimentare Filippo Brogi, un atto che aprirà uno scenario tutto nuovo. Sarà, infatti, chiaro che Csea non è in condizione di garantire il servizio e la Regione Piemonte inizierà la procedura per ritirare l’accreditamento. Subito dopo la Provincia di Torino, che di fatto ha già messo in mora la Csea, potrà convocare associazioni e sindacati per stabilire tempi, modalità e condizioni per un affidamento del servizio ad altri enti e a quel tavolo i rappresentanti dei lavoratori avranno il compito di tutelare i propri dipendenti secondo un metodo che potrebbe prevedere l’assunzione di una quota parte dei dipendenti Csea per chi ne otterrà le commesse.