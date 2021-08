Comune Torino: da Sagat cedola di 1,3 mln

Boccata d'ossigeno per le esangui casse comunali di Torino. La Sagat consegnerà al Comune di Torino un dividendo di 1,33 milioni di euro. E' infatti di 1,36 euro per azione - sono 950mila quelle detenute dalla Città di Torino, pari al 38% del capitale - l'utile che la società di gestione dell'aeroporto di Caselle ha deciso di distribuire dopo che oggi il cda ha approvato i conti del 2011. Per la Provincia l'assegno sarà di 175mila euro, mentre per la Regione, e in particolare per la finanziaria Finpiemonte, 280mila euro. Per il gruppo Benetton, che attraverso Edizione controlla il 24% del capitale della società, 850mila euro di dividendo. Complessivamente Sagat distribuirà 3,4 milioni di dividendi. Nel 2010 la società era stata più “generosa” con 1,60 euro di cedola per azione, e circa 4 mln complessivi. Il bilancio 2011 si e' chiuso registrando il miglior risultato assoluto in termini di passeggeri nella storia dello scalo, pari a 3.710.485 (+4,2% rispetto al 2010).



''Il dato - rende noto un comunicato della società - e' significativo anche in considerazione degli eventi che hanno caratterizzato il 2011 come ad esempio l'instabilità' politica del Nord Africa e del Medio Oriente e la chiusura dello scalo per gli interventi di riqualifica della pista di volo. I ricavi del Gruppo ammontano a 70.573 migliaia di euro rispetto a 66.545 migliaia di euro, in crescita del 6% circa sullo scorso esercizio. In particolare i ricavi aeronautici, che rappresentano il 61% del totale ricavi, sono 42.677 migliaia di euro. I ricavi da attività commerciale (retail, rent car, parcheggi e pubblicità) sono stati 19.546 migliaia di euro e rappresentano il 28% del totale, mentre gli altri ricavi ammontano a 8.350 migliaia di euro. L'Ebitda, il margine operativo lordo, e' di 22.378 migliaia di euro, in crescita del 4% e rappresenta oltre il 32% del valore della produzione. L'Utile Netto 2011 di competenza del Gruppo Sagat è pari a 3.556 migliaia di euro (-20,5%) rispetto a 4.471 migliaia di euro del 2010. Nel 2011 gli investimenti sono stati complessivamente pari a circa 10,2 milioni di euro oltre ad attività di manutenzione sui beni ricevuti in concessione per circa 1,7 milioni di euro.



Gli interventi hanno interessato l'ambito infrastrutturale ed impiantistico finalizzati alla riqualifica di infrastrutture esistenti relative sia al settore delle aree di movimento aeromobili che a quello dei fabbricati aeroportuali e delle relative aree di pertinenza. Proseguiranno, e si completeranno come da programma, questa estate i lavori di riqualifica profonda della pista di volo. I dati di traffico passeggeri dell'Aeroporto di Torino relativi ai primi due mesi del 2012 fanno registrare un calo dell'1,2% rispetto allo stesso periodo del 2011. Il clima di incertezza che ha caratterizzato il primo bimestre 2012 unitamente al perdurare della crisi economica e alla fase di recessione che interessa in particolare il nostro Paese, hanno avuto ripercussioni negative e preoccupanti anche sui principali indicatori economici di Sagat, per la contrazione del traffico passeggeri business e per la minore propensione alla spesa''.