Asta: a Dell’Utri volantini Br

Il senatore del Pdl Marcello Dell’Utri ha acquistato all’asta per 17mila euro i 17 volantini delle Brigate Rosse stampati tra il 1974 e il 1978 e messi in vendita a Milano da Bolaffi. L’offerta del parlamentare è arrivata per telefono. Fra i volantini c’è anche quello che annuncia la fine del processo e la condanna a morte di Aldo Moro. Davanti alla casa d’aste alcuni rappresentanti del sindacato di polizia Coisp si sono radunati per protestare. «Dovevano acquisirli le istituzioni – ha gridato Giovanni Berardi, figlio del maresciallo Rosario Berardi, ucciso dai brigatisti rossi a Torino – In questo modo calpestano la memoria di 500 morti e di oltre 5mila feriti. I terroristi adesso sono in parlamento, al Comune di Milano e al Comune di Torino. Questi documenti dovevano essere acquisiti dal ministero dei Beni culturali o dell’Interno». «Il nostro primo nemico è sempre stato lo Stato – ha aggiunto Berardi – Hanno fatto decine di leggi per i terroristi e qualche leggina per i familiari delle vittime che aspettano ancora la pensione. Voglio vedere cosa Dell’Utri farà di questi volantini. In futuro potrebbe anche farne dei coriandoli. Contatterò il senatore Dell’Utri per chiedergli di fare una donazione a una fondazione affinché i giovani possano avere una documentazione per conoscere meglio la storia di quegli anni».

La Bolaffi prima dell’inizio dell’asta ha spiegato attraverso Maurizio Piumatti, amministratore della casa, che i proventi relativi all’intermediazione per la messa all’incanto del lotto saranno devoluti a sostegno di iniziative benefiche.