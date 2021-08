Maggioranza sul ring, Cota alle corde

Il presidente costretto a prorogare, per la seconda volta, i commissari di Asl e Aso. Tiramani (Lega) propone la concessione di due posti al Pd “per farli star buoni”. E si scatena il putiferio

La “riforma” sanitaria, che nelle intenzioni del governo regionale avrebbe dovuto essere niente meno che epocale, è svanita nel porto delle nebbie di Palazzo Lascaris. Smontato pezzo dopo pezzo, il ridisegno del sistema si è ridotto a una mera spartizione di poltrone. Con l’aggiunta di altri sei posti, quelli di super manager delle federazioni sovra zonali introdotte dal disegno di legge varato dal parlamento piemontese martedì scorso. E proprio sul ricco piatto delle nomine in scadenza delle aziende locali e ospedaliere la maggioranza è andata in fibrillazione. La riunione dei consiglieri che sostengono l’esecutivo di Roberto Cota è stata tesissima, addirittura “tempestosa” secondo il resoconto di alcuni partecipanti. All’apice dello scontro sui tempi di attuazione della riorganizzazione – leggi: nomine subito oppure al termine dell’iter dei provvedimenti – si è scatenato il putiferio quando il leghista Paolo Tiramani ha proposto la concessione alle opposizioni di “un paio di direzioni per farli star buoni”.

Il governatore è stato costretto ad abbozzare e prorogare per un altro mese l’incarico agli attuali commissari di Asl e Aso. È la seconda volta, giacché la giunta aveva già provveduto a fine 2010 prolungare il mandato fino al 31 marzo, proprio in attesa dell’agognata approvazione della “riforma”. «La decisione di prorogare i commissari per il tempo strettamente necessario per la nomina dei direttori e comunque non oltre il 30 aprile è stata assunta innanzitutto in considerazione del fatto che non è ancora terminato in Consiglio l’iter di approvazione del Piano socio-sanitario - spiega l’assessore alla Sanità, Paolo Monferino -. Inoltre, dopo la pubblicazione del Piano approvato sul Bollettino ufficiale, è necessario provvedere alla costituzione della nuova azienda San Giovanni Battista con decreto del presidente, provvedere all’iter procedurale per i candidati alla direzione delle federazioni che dovranno essere formalmente nominati da amministratori unici. Abbiamo lavorato per settimane in Commissione prima e in Consiglio poi. Una volta approvato il Piano, valuteremo i vari curricula per mettere alla guida delle aziende e delle federazioni professionisti capaci che sappiano conseguire i risultati che ci aspettiamo da questa riforma».

Smentisce, ovviamente, ogni tensione, il presidente: «Abbiamo bisogno di persone che riescano a guidare con forti capacità le nostre aziende. È per questo motivo che i curricula dei candidati verranno valutati singolarmente dall’assessore Monferino, che sceglierà i migliori candidati da sottoporre alla Giunta perché da loro dipenderà il futuro della sanità piemontese».