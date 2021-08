World Masters Games, il Comune si defila

Il contributo scende da 2 a 1,4 milioni. No all'ingresso nel comitato organizzatore per evitare di dover coprire eventuali debiti. E' la proposta di sintesi avanzata dal gruppo Pd

I World Master Games si faranno, il Comune non negherà il proprio contributo, ma senza essere coinvolto nel comitato organizzatore. E’ questa la sintesi, prospettata ieri dal gruppo del Pd in Consiglio Comunale al sindaco Piero Fassino. La diatriba ha avuto inizio un mese fa, quando alcuni consiglieri democratici, capeggiati da Gianni Ventura hanno posto il problema sui rischi legati all’organizzazione di un evento sportivo dalle adesioni non facilmente preventivabili, la cui macchina organizzativa risulta ancora in ritardo. Rischi che il Comune, di questi tempi, non può assumere, hanno ammonito i consiglieri. Dal canto suo l’assessore allo Sport Stefano Gallo ha più volte sottolineato come tornare indietro fosse ormai impossibile: “E’ un impegno assunto dall’amministrazione precedente, non è serio sfilarsi, anche perché il termine per ripensarci è scaduto e ora entrano in ballo le penali” è stata la tesi da lui in più occasioni sostenuta.

Il dibattito interno è durato a lungo e alla fine una soluzione sembra essere stata trovata. Dei 2 milioni di contributo inizialmente prospettati, Palazzo Civico dovrebbe versarne solo 1,4 e non entrerà a far parte del comitato organizzatore per evitare di doversi accollare eventuali buchi di bilancio, limitandosi a dare un supporto esterno alla manifestazione. La Provincia, intanto, si era già tolta d'impiccio. Non resta, ora, da valutare la reazione di piazza Castello e in particolare dell’assessore regionale allo Sport Alberto Cirio, che già nei giorni scorsi aveva mostrato insofferenza nei confronti del tira e molla della Città.