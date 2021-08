Sale l’inflazione, +0,4% a marzo

Nel mese di marzo a Torino i prezzi hanno subito una variazione del +0,4% rispetto al mese precedente. In un anno l'aumento è stato di +3,2%.

I prodotti alimentari nel loro complesso sono rimasti invariati, nonostante i rincari riscontrati in alcuni prodotti tra cui caffè, tè e cacao (+1,3%), zucchero, confetture, miele, cioccolato e dolciumi. In aumento più la frutta ((+0,1%) della verdura (-2,3%). Abbigliamento e calzature hanno registrato +0,6%, la voce abitazione, acqua, energia elettrica e combustibili +0,3%, i trasporti (+2%). Nell'anno, tra marzo 2011 e marzo 2012, gli alimentari sono schizzati dell' 11,8%, l' abbigliamento ha segnato +5,2%, le spese per la casa (acqua, energia elettrica,combustibili) +14,9%, carburanti e lubrificanti per mezzi di trasporto privati +18,5%, il trasporto marittimo +15,8%, quello aereo +15%, ferroviario +7,8%.