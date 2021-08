Montezemolo a Torino Incontra

Grande attesa per l’arrivo a Torino di Luca Cordero di Montezemo. Il presidente della Ferrari è atteso oggi (ore 18) al Centro Congressi di Torino Incontra (Via Nino Costa, 8) nell’ambito della presentazione del Rapporto sulla Sussidiarietà. Tra i relatori Giorgio Vittadini, esponente di rilievo della Compagnia delle Opere e fondatore della Fondazione per la Sussidiarietà. Molti osservatori cercheranno di cogliere i prossimi movimenti dell’ex presidente di Confindustria, di cui da mesi si vaticina di un suo impegno in politica.