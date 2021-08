Rossignolo in tribunale. Esposto del Governo

Ipotizzata la distrazione di 15 milioni di fondi pubblici per la realizzazione di un piano industriale mai decollato. Che fine hanno fatto quei soldi? La palla passa ai giudici

CAPOSTIPITE Gian Mario Rossignolo

In attesa delle prossime mosse della Regione, sul caso De Tomaso è il Governo che per primo getta la maschera e dà il via a una nuova fase nei rapporti con la famiglia Rossignolo. A dimostrazione che la fiducia (e la pazienza) sono ormai finite, il ministero dello Sviluppo Economico ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica di Roma in cui si ipotizza la “distrazione” di 15 milioni di fondi pubblici erogati dalla Regione Piemonte e dalla Comunità Europea per la fase di start-up dell’aziendale.

Denaro che doveva servire per l’innovazione e per i corsi di formazione in vista della produzione di 8 mila auto di lusso all’anno secondo un progetto presentato nel 2009. Un piano mai realmente partito e per questo ora ci si chiede che fine abbiano fatto quelle risorse mai rendicontate. Potrebbero essere servite per realizzare i prototitpi tramite la Tas Fissore di Cherasco, ma su questo non ci sono notizie certe. Non è finita: in questi anni la De Tomaso ha incassato altri 2,5 milioni da piazza Castello e altri 19 sono stati stanziati dalla Ue e, dopo essere transitati sul conto della Regione, un terzo di essi sono già stati girati all’azienda per dei corsi di formazione durati appena due mesi dal settembre al novembre dello scorso anno. E così, mentre i Rossignolo continuano a rassicurare tutti sull’esistenza di un fondo cinese pronto a rilevare l’azienda investendo centinaia di migliaia di euro, già ci si prepara al dopo, con l’ormai inevitabile epilogo giudiziario di una delle più torbide operazioni industriali degli ultimi anni.