Crisi: Beltratti, illusorio pensare solo riduzione spread

''E' illusorio pensare che da qui in poi ci sia soltanto un cammino di riduzione dello spread, le criticità si risolvono nel tempo e dunque questa volatilità non deve impressionare''. Lo ha sottolineato il presidente del Consiglio di gestione di Intesa Sanpaolo, Andrea Beltratti, che a margine dell'inaugurazione della nuova sede di Banca Prossima ha aggiunto: ''L'importante è la tendenza di medio, lungo periodo. Sarei piuttosto preoccupato se ci fosse un'inversione di tendenza prolungata nel tempo''. Citando poi un recente rapporto tra spesa pubblica e Pil nel mondo, Beltratti ha sottolineato: ''Il rapporto evidenzia che nella classifica dei primi venti Paesi undici sono europei e l'Italia ha un rapporto spesa pubblica-Pil pari al 50%. Questo significa che l'Europa è l'area del mondo in cui la spesa pubblica è a livelli molto elevati e la crisi ci dice che non riusciamo a contrastarla se non si avvia un percorso di riduzione da un lato e di efficientamento dall'altro. Dobbiamo fare in modo -ha concluso- che il settore privato cresca''.