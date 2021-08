Banche: Beltratti, quelle grandi non fanno mancare finanziamenti

''Le grandi banche non fanno mancare i finanziamenti all'economia''. Lo ha detto il presidente del consiglio di gestione di Intesa Sanpaolo, Andrea Beltratti, a proposito del rischio di credit crunch sollevato dal ministro dello Sviluppo Economico, Corrado Passera. ''I dati europei forniti dalla Bce indicano un'offerta di credito negativa - ha osservato Beltratti a margine della presentazione della nuova filiale di Banca Prossima a Torino -. E' chiaro che in una fase di difficoltà economica la domanda di credito fisiologicamente scende ma le grandi banche non stanno facendo mancare i finanziamenti - ha aggiunto -. Qualche problema possono averlo invece le piccole che hanno qualche difficoltà di liquidità in più e stanno segnando un'inversione di tendenza rispetto allo scorso anno''.