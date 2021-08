UniCredit, Gros-Pietro: “Non sono candidato a presidenza”

Gian Maria Gros-Pietro non si è candidato alla presidenza di UniCredit ma se questa eventualità si concretizzasse ne parlerebbe con il presidente della Provincia di Torino che nei giorni scorsi ha formalizzato la sua designazione per la presidenza della Compagnia di San Paolo.

"Ho letto il mio nome per una candidatura molto importante alla testa di una grande banca. Io non mi sono candidato ma se si dovesse concretizzare ne parlerò con il presidente della Provincia", ha detto in un'audizione al consiglio provinciale.