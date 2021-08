Gros Pietro: fondazioni non sono bancomat

«Le fondazioni bancarie devono operare con un metodo programmatico, stabilendo a priori e in accordo con il territorio gli obiettivi da perseguire ed i mezzi da utilizzare». No quindi al metodo-Bancomat ed alle erogazioni a pioggia o di circostanza. Con queste parole l’economista e manager Gian Maria Gros Pietro si è presentato stamani alla Conferenza dei capigruppo della Provincia di Torino, l’ente che lo ha indicato nel Consiglio generale della Compagnia di San Paolo. «Ho pensato di proporre il professor Gros Pietro per la sua grande esperienza nazionale ed internazionale in tema di economia e di banca. Le sue competenze saranno utilissime per consentire alla Compagnia di interpretare un ruolo da protagonista» è stata la presentazione del presidente Antonio Saitta.

«La Compagnia – ha aggiunto Gros Pietro, che in passato ha guidato l’Iri, l’Eni e la Società Autostrade - non è la banca, ma ha comunque il dovere di tutelare il proprio patrimonio e la propria partecipazione in Intesa San Paolo». Se eletto nel Consiglio generale della Compagnia Gros Pietro ha annunciato che lascerà tutte le cariche sociali eventualmente incompatibili con la nuova carica, come ad esempio quella di Consigliere del Credito Valtellinese.

Infine una riflessione sulla situazione economica e finanziaria a livello globale: «C’è la necessità di regole certe e condivise a livello internazionale per il controllo delle attività finanziarie: l’obiettivo deve essere quello di evitare le opacità del mercato e le bolle speculative che hanno caratterizzato gli ultimi anni, nonostante ci siano nazioni che alle regole si oppongono, perché dall’assenza di esse spesso traggono vantaggio».

Su Intesa San Paolo: «E’ importante che le nostre banche abbiano nuclei azionari stabili, attenti alle prospettive di lungo termine e non all’utile immediato, ma soprattutto attenti all’interesse delle collettività di cui sono espressione. In questo senso è importantissimo che la Compagnia sia il maggiore azionista di Intesa San Paolo, perché il suo 10% le consente di aggregare consenso nella compagine azionaria». E sui difficili rapporti con Milano conclude: «Torino non può vincere una gara con il capoluogo lombardo, perché il dislivello di forze tra le due aree metropolitane si è dilatato negli ultimi anni e vi sono oggettive limitazioni geografiche. Torino e Milano devono semmai collaborare per realizzare in sistema di infrastrutture e di ricerca scientifica e tecnologica integrato, in cui ciascuna delle due città può sviluppare proprie vocazioni e specializzazioni. Tra le carte che Torino può giocare vi è la tradizione di buona gestione, solidità e competenza del sistema finanziario».