Tav: Montaruli (Pdl), da sito Infoaut appello a scontri

"L’appello degli attivisti No Tav riportato sul sito internet infoaut.org è un’ennesima istigazione alla violenza da parte del movimento: si può leggere chiaramente come il movimento del no si stia organizzando a nuovi scontri per “inceppare la macchina dell’occupazione militare”, e cioè impedire il proseguimento delle operazioni di occupazione temporanea dei terreni, prevista per l’11 aprile. In quella giornata i No Tav intendono organizzare nuovi cortei, blocchi ed una resistenza forzata al passaggio degli operai e delle Forze dell’Ordine, con un atteggiamento inaccettabile perché già palesemente arrogante e violento come hanno dimostrato le loro manifestazioni passate. Non vogliamo assistere a velate dichiarazioni di guerra nei confronti delle Istituzioni, delle Amministrazioni e delle Forze dell’Ordine impegnate nel progetto dell’Alta velocità, necessario per migliorare l’economia del territorio. E’ necessario fermare immediatamente dal nascere queste iniziative, anche attraverso la chiusura di siti come infoaut che già in passato sono stati il megafono dei fronti estremisti, palcoscenico di provocazioni, illazioni, appelli e falsità di frange estremiste e di dichiarazioni puramente provocatorie e di istigazione alla violenza contro politici e Forze dell’Ordine". E' quanto si legge in una nota di Augusta Montaruli Vice Capogruppo Pdl in Regione Piemonte.