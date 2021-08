Amiat: debiti record e sudditanza politica

L’azienda ha un rosso per oltre 100 milioni e crediti verso il Comune per 150. Ma si guarda bene da batter cassa a Fassino. Intanto, gli interessi passivi crescono e i fornitori aspettano

Sorpresa (e qualche tensione) nella seduta odierna del consiglio d’amministrazione di Amiat, l’azienda per la raccolta e la gestione dei rifiuti di proprietà del Comune di Torino. Il consigliere Rossi, vicino al Pdl, area Bonsignore, ha votato contro il bilancio proposto dal presidente Marco Camoletto. Che il voto contrario dell’esponente dell’opposizione faccia notizia è di per sé singolare, ma il gesto rappresenta una oggettiva rupture rispetto alla ferrea tradizione subalpina di inciucio e consociativismo perenne: nelle aziende pubbliche torinesi, gli amministratori di opposizione in quota centrodestra, anche quelli vicini agli esponenti politici che più si scalmanano nelle aule e sui giornali, di solito votano compatti tutte le delibere, comprese quelle più’ discutibili come i doppi emolumenti e gli stipendi d’oro degli amministratori.

All’origine del gesto “radicale” del consigliere Rossi - Alessandro (foto), da non confondersi con il più noto Raphael, che nel dicembre del 2007 aveva denunciato, con tanto di registrazioni, un tentativo di corruzione per 4,2 milioni, mandando a processo il cda dell'epoca - ci sarebbe il crescente debito della società verso le banche (quasi 60 milioni) e i fornitori (40 milioni). Mentre Amiat continua a non pagare (generando, fra l’altro, interessi passivi aggiuntivi), si guarda bene dal far valere i crediti verso il Comune, che viaggerebbero verso quota 150 milioni. Dei 46 milioni, promessi all’azienda dal vicesindaco Tom Dealessandri, ricavati dalla cessione delle quote a Fct (Finanziaria Città di Torino), in via Giordano Bruno non si è visto un centesimo.

In pratica, la critica è che il management sarebbe compiacente nei confronti della politica, “prestandosi” a coprire l’amministrazione comunale con il parcheggio di quote del debito sul proprio bilancio, a tempo indeterminato. Il tutto in violazione delle buone pratiche ormai prevalenti, anche nelle società controllate dal pubblico, sulla garanzia del credito. Prevedibile che il voto contrario del consigliere di area Pdl, alla luce delle sue motivazioni, sia visto dalla politica più avveduta come un gesto da copione, quasi doveroso e comunque prevedibile. Tutt’altra musica rispetto alla visione di un ex-manager Fiat come l’ad Maurizio Magnabosco e di un presidente praticamente a vita come Camoletto (Pd, area Bindi) che, dopo una stagione passata tra l’unanimismo consociativo e i raid alla Serpico, non sono più’ avvezzi a confrontarsi con una fisiologica e ragionata voce di opposizione.

Ma c’è anche un’altra lettura, che porterebbe la vicenda sulla scrivania del sindaco e dell’assessore Gianguido Passoni. I quali sarebbero intenzionati, chiusa l’emergenza del bilancio della Città, a chiudere anche questa pagina dell’eredità Chiamparino-Dealessandri.