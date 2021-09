Trimurti piemontese all’adunata craxiana

Cantore, Priano e Nigra sottoscrivono a Roma il “Manifesto Riformista” della figlia di Bettino. Per ora nessuna fuga in avanti, restano nel Pdl, in attesa dell’evoluzione del quadro politico

FIGLIA D'ARTE Stefania Craxi

Bocce ferme e nervi saldi. Non è con i sentimenti che si costruiscono prospettive politiche, anche se nella sala una certa nostalgia per i bei tempi del garofano ha attraversato la platea, formata in gran parte da ex socialisti, convocata nella capitale, al Centro Congressi di Roma Eventi, da Stefania Craxi. L’occasione era la presentazione del “Manifesto dei Riformisti”, documento guida del movimento post-berlusconiano promosso dalla figlia di Bettino. Idee che spaziano dall’opzione a favore di una Repubblica presidenziale e di un sistema elettorale a doppio turno, alle proposte in campo economico, sociale e culturale. La strada che indicata dall’ex sottosegretario è quella dell’alleanza tra i riformisti di ogni dove, «perché nell'ottica di un’Europa che guarda al mondo, siano in grado di tracciare e percorrere la strada dello sviluppo». Dal movimento craxiano non poteva mancare una strigliata al governo dei tecnici visto solo come «una cesura nella storia repubblicana» e «inizio di una fine ingloriosa della Seconda Repubblica». Un invito rivolto anzitutto a Stefano Caldoro e Riccardo Nencini, esponenti di punta della diaspora socialista, ma anche a storici compagni di viaggio, quali il vicecapogruppo vicario del Pdl al Senato Gaetano Quagliariello, il segretario radicale Mario Staderini, il piddino (ex Psi) Francesco Tempestini, il fromboliere ex repubblicano Oscar Giannino.

Pronti a marciare alla testa dell’esercito riformista anche tre politici piemontesi, attualmente collocati nel centrodestra: il consigliere regionale Daniele Cantore, il capogruppo al Comune di Alessandria Fabrizio Priano e l’ex parlamentare diessino Alberto Nigra. Partecipazione convinta, ma nessuna fuga in avanti: «Al momento, restiamo saldamente nel Pdl – commentano Priano e Cantore – la nostra è una adesione a un progetto che vuole costruire in prospettiva una casa comune dei riformisti, ma il cammino è ancora lungo e passa per ineludibili snodi politici».