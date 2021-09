Incidente Gerbido: Calgaro (Udc), spiegazioni dai dirigenti Trm

Sull’incidente al cantiere del Gerbido interventi ere Marco Calgaro, parlamentare e segretario Udc di Torino. "Un altro operaio ucciso dal lavoro nel cantiere del Gerbido a neppure un mese dalla morte del caposquadra avvenuta il 3 marzo. La morte di due operai è sempre terribile e siamo vicini alle loro famiglie. Ma quando, come in questo caso, il luogo della tragedia è un cantiere pubblico importante e strategico per il nostro territorio, la morte sul lavoro è davvero inaccettabile! I dirigenti di TRM, senza scaricare a terzi o sottoposti le loro responsabilità, devono immediatamente spiegare come sia potuto accadere che la sicurezza dei lavoratori del cantiere del Termovalorizzatore a loro affidato, non sia stata garantita neppure dopo la tragedia del 3 marzo!"