Infortunio Gerbido: Cgil Torino, si fermi cantiere

“La qualificazione dell'impresa, la prevenzione e la formazione dei lavoratori, le responsabilità dell'appaltatore e del committente, l'organizzazione del lavoro: si faccia chiarezza ma si fermi il cantiere”. Lo chiedono in una nota Donata Canta, segretaria generale della Cgil di Torino e Dario Boni, segretario generale della Fillea di Torino, dopo l'incidente di questa mattina al cantiere dell'inceneritore di Torino in cui un operaio ha perso la vita e altri due sono rimasti feriti. Il sindacato ricorda che il 13 marzo gli edili torinesi scioperavano per denunciare la situazione di emergenza straordinaria che colpiva i cantieri torinesi. e che nell'incontro prefettizio si chiedevano l'attivazione di un tavolo istituzionale e un piano straordinario di controlli nei cantieri della nostra provincia. “Il ministro Fornero - sottolineano Canta e Boni - ha dichiarato che non intende abbassare la guardia, ce lo dimostri con i fatti: con misure concrete finalizzate operativamente ad introdurre forme di miglioramento e controllo, mantenendo collegati precariato, lavoro grigio e nero, catena del subappalto, massimo ribasso e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”, concludono ricordando che negli ultimi cinque mesi in incidenti sul lavoro otto persone hanno perso la vita e altre quattro sono rimaste ferite.