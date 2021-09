Nosiglia: “Politici, tornate sulla retta via”

Monito dell’arcivescovo di Torino al tradizionale incontro con i rappresentanti di partiti e istituzioni. Il presule preoccupato per la sfiducia della gente. Presenti Cota e Fassino

La politica «è un’esigente forma di carità». È un richiamo al magistero di Paolo VI quello che ha fatto stamattina l’arcivescovo di Torino nel corso del tradizionale incontro con i rappresentanti dei partiti e delle istituzioni piemontesi. Monsignor Cesare Nosiglia ha espresso preoccupazione per la disaffezione dei cittadini verso le forme di rappresentanza politica: «Mi preoccupa la sfiducia nei partiti, bisogna lavorare perché i cittadini tornino ad avere stima nei politici, che però devono imparare a guadagnarsela».

Da qui il monito affinché coloro che rivestono cariche pubbliche invertano la rotta e ritrovino la retta via. «I politici - ha esortato l’arcivescovo - tornino sulla strada, siano vicini alla gente perché solo così si capiscono i loro bisogni». E rivolgendosi alla platea di parlamentari e amministratori pubblici – presenti, tra gli altri, il presidente della Regione Roberto Cota e il sindaco di Torino Piero Fassino – ha concluso: «Abbiate sempre presente il bene comune non subordinando mai i programmi ai propri interessi. Rinunciate alla demonizzazione dell’avversario».

«Voglio invitarvi a partecipare attivamente alla vita della comunità civile e religiosa del territorio, perché l’ascolto e la condivisione dei problemi e delle situazioni concrete di vita della gente si percepiscono solo stando dentro giorno dopo giorno al loro vissuto. La politica non sia fatta a tavolino, ma sulla strada». Il messaggio lanciato da monsignor Nosiglia è netto: «Oggi le parrocchie, come pure le tante realtà del territorio che coinvolgono un numero crescente di cittadini, necessitano di sentire vicini a loro quanti sono impegnati in politica - ha aggiunto - non solo per tagliare nastri e partecipare a cerimonie che rendono visibile la loro presenza in televisione e sulla stampa, ma nel quotidiano, perché è lì che la gente aspetta risposte e può esprimere attese e richieste». Il vescovo invita poi i politici a essere presenti «non solo nelle grandi manifestazioni e nelle sedi dei partiti, ma tra la gente più semplice e popolare. Questa è la vostra vera scuola di politica, e lo è anche per i giovani che, incontrandovi, possono verificare di persona la bellezza e la positività di un servizio importante quale è quello politico, avvicinandosi così ad esso con minore criticità e indifferenza».