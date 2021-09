Gerbido: Trm, lavori inceneritore riprenderanno martedì

I lavori di costruzione del termovalorizzatore di Torino riprenderanno a partire da martedì in tutto il cantiere tranne nella zona in cui è avvenuto l'incidente sul lavoro in cui questa mattina un operaio è morto e altri due sono rimasti feriti. Lo comunica in una nota la Trm, società responsabile della progettazione e costruzione del termovalorizzatore torinese. Le autorità giudiziarie hanno infatti disposto il sequestro dell'area nella quale è avvenuto l'infortunio. ''Lunedi' - informa la Trm - è stata convocata una riunione dell'Ati costruttrice per verbalizzare le aree sequestrate e verificare le modalità di riorganizzazione dei lavori in attesa del dissequestro. Trm - conclude la nota - è a completa disposizione delle autorità competenti che stanno svolgendo le necessarie indagini''.