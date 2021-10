Infortuni: assessore Porchietto, ancora troppi morti sul lavoro

''E' stata una settimana molto triste per la sicurezza sul lavoro. Sono ancora troppi i morti che avvengono sul posto di lavoro, sintomo che la politica non deve mai abbassare la guardia e continuare a percorrere tutte le strade per la prevenzione e la promozione della sicurezza sul lavoro''. Con queste parole l'assessore al Lavoro della Regione Piemonte, Claudia Porchietto, commenta l'incidente nel cantiere dell'inceneritore di Torino avvenuto questa mattina. ''Sono vicina alle famiglie coinvolte nell'incidente di oggi - continua l'esponente della Giunta Cota - una tragedia che colpisce ancor di più perché in un cantiere che sta realizzando un'opera di interesse pubblico''. ''Lunedì mattina sarò in Prefettura per conferire con la commissione del Senato proprio sulle tematiche della sicurezza sul lavoro - conclude Porchietto - confido che l'incontro sia utile per migliorare l'attuale legislazione, in particolare aumentando gli stanziamenti sulla formazione e i contributi per le imprese che investono in sicurezza''.