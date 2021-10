Turismo: Piemonte, nel 2011 sfiorati i 13 mln di presenze

Nell'anno appena trascorso hanno sfiorato i 13 milioni i turisti che sono passati per il Piemonte. Il dato è stato diffuso dall'assessorato al Turismo della Regione Piemonte che ha fatto il punto sulle presenze 2011: i pernottamenti dei turisti hanno superato quota 12,8 milioni con un incremento del 3,88% rispetto all'anno precedente. Oltre 4 milioni e 200 mila, invece, gli arrivi con +3,92% sul 2010. Il segno positivo riguarda sia il mercato italiano che quello internazionale, con un buon risultato di tutti i prodotti piemontesi. L'incremento si mantiene per quasi tutto l'anno, anche se si registra un ''allungamento'' dell'estate con incrementi in particolare nei mesi di giugno e settembre. Torino con l'area metropolitana cresce negli arrivi +0,3% (oltre la soglia di 1milione e 378mila) e nelle presenze +1,4% (quasi 3milioni e 600mila). Un dato trainato principalmente dal mercato domestico, +1,2% di arrivi e +3,8% di presenze, e che si può ricondurre ai movimenti legati agli eventi dei festeggiamenti del 150° anniversario dell'Unita' d'Italia. Ciò in linea con l'andamento degli ingressi alle mostre di Esperienza Italia (più di 440 mila visitatori delle Officine Grandi Riparazioni e 848 mila in tutto i visitatori della Reggia di Venaria ) e ai musei metropolitani (+28% con oltre 4,2 milioni di visitatori). Anche la montagna, nella stagione invernale 2010-2011, registra una crescita delle presenze pari a +2%, superando quota 1 milione e 670mila. Un trend che si inizia a ritrovare anche d'estate: quasi 1 milione 660 mila le presenze, con una crescita di +0,6% rispetto al 2010.