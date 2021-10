Monferino, voci di dimissioni

È lo stesso assessore ad alimentare il chiacchiericcio sul suo futuro. Lascerà davvero la Regione dopo l’approvazione del Piano Sanitario? Intanto si dedica alle nomine dei direttori

“Porto a casa il risultato e poi vi saluto”. Sono molti a riferire di aver sentito Paolo Monferino pronunciare, più volte negli ultimi giorni, queste parole. Un’intenzione, quella del manager prestato all’amministrazione pubblica di voler tornare al settore privato (nel quale conserva un consistente pacchetto di cariche), che trova conferma, seppur indirettamente, nelle confidenze fatte dal vicepresidente Ugo Cavallera in alcuni recenti colloqui privati. Davvero, a neppure due anni di onorato servizio nella Sanità piemontese (di cui solo sette mesi nella veste di titolare dell’assessorato), medita l’abbandono? E quali ragioni lo spingerebbero a compiere un atto che, inevitabilmente, avrebbe riflessi non proprio marginali sulla tenuta dell’esecutivo? Si tratta di una crescente avversione nei confronti di un mestiere avvertito come alieno, di idiosincrasia verso le ritualità della politica politicante, di una resa di fronte alle tenaci incrostazioni burocratiche? Chissà.

Una cosa è certa, con l’approvazione della riorganizzazione del sistema sanitario (che sarà seguita in settimana dal voto sul Piano Socio-sanitario), Monferino ritiene di aver adempiuto a gran parte della sua missione. E a quanti ritengono che della grande riforma – la rivoluzione, come enfaticamente è stata presentata dal presidente – non resti granché, evidentemente è sfuggito il vero obiettivo perseguito fin dall’inizio, con tenacia e gran furbizia: l’esternalizzazione dei processi decisionali. Monferino è sinceramente convinto che l’unica strada per rimettere in carreggiata i conti, controllare i flussi di spesa e dare una governance efficiente al sistema è portare fuori da corso Regina Margherita il centro decisionale. Questo, e solo questo, è il cuore della “sua” riforma, tutto il resto è trattabile, ed è stato oggetto di trattativa, e sacrificabile, ed è stato sacrificato. Complice, ma non così determinante come si crede, la gestione politica schizofrenica di Roberto Cota.

L’ultima partita da giocare è la nomina dei direttori di Asl e Aso, compito a cui si dedicherà subito dopo Pasqua. Ma soprattutto la scelta dei sei top manager – tutti esterni – che guideranno le nascenti federazioni: organismi che, nella sua testa, fagociteranno poco alla volta le aziende sanitarie. Su questo tema ha non solo idee molto chiare, ma ha già sul tavolo quasi tutti i nomi: alcuni sono sue vecchie conoscenze, un paio potrebbero arrivare da fuori regione (Toscana), altri sono al vaglio attraverso la rete delle sue relazioni professionali. C’è, infine, una persona che gli sta particolarmente a cuore e per il quale vorrebbe una collocazione definitiva. È Ferruccio Luppi, ex Ifil e Générale de Santé, attualmente parcheggiato in qualità di consulente (incarico da 100 mila euro) «nelle funzioni di direzione e coordinamento dell’esecutivo regionale, in ordine alle scelte strategiche di sostegno allo sviluppo economico, riferite sia alla ristrutturazione del debito, sia alla cessione di partecipazioni, nonché alla valorizzazione immobiliare ed alla gestione del patrimonio», ma che Monferino vedrebbe bene in un ruolo di supervisore della macchina amministrativa, una specie di direttore generale: una figura, al momento, non contemplata.