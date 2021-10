Riconversione ospedale Valdese: donne in protesta a Palazzo Lascaris

La protesta in difesa dell'ospedale Valdese si colora di rosa. Questo pomeriggio, alla vigilia dell'approvazione del piano sociosanitario, saranno le donne di "Se non ora quando", della "Casa delle donne", e di tutto il circuito delle "Donne di Torino per l'autodeterminazione" ad occupare pacificamente via Alfieri alle 14,30 per protestare contro la decisione dell'assessorato alla sanità che vuole riconvertire l'ospedale in una struttura postacuzie. L'appuntamento è per le 14,30 davanti all'ingresso di Palazzo Lascaris e la manifestazione prevede una coreografia destinata a farsi notare. Le donne indosseranno una tshirt bianca e con un pennarello rosso ciascuna delle manifestanti disegnerà due seni sulla sua maglietta. Una performance per sottolineare quanto l'ospedale Valdese nel tempo sia diventato la struttura di riferimento per tante donne operate al seno e seguite con grande competenza e attenzione dai ginecologi in percorsi personalizzati. Il centro di senologia dell'ospedale, quello che l'assessore Paolo Monferino vorrebbe portare all'ospedale Molinette, presenta un bilancio di 600 interventi l'anno, ricordano le donne di Torino nel manifesto lanciato per il sitin di oggi. E aggiungono: "Con l'accorpamento di questo servizio in altre strutture probabilmente i tempi di intervento aumenterebbero e la certezza di un percorso sicuro e individuale verrebbe meno".

Laura Onofri, una delle organizzatrici della manifestazione e presidente di "Se non ora quando" tiene a precisare che la struttura organizzativa fa riferimento a tutte le associazioni torinesi comprese sotto l'etichetta di "Donne di Torino per l'autodeterminazione", ma che all'iniziativa aderiscono anche molte torinesi che non appartengono a nessuna sigla: "Alla riunione che abbiamo convocato sono arrivate in molte, donne che abitano nel quartiere, commercianti della zona di San Salvario, dottoresse che credono nel lavoro di anni".



La raccolta per salvare gli ospedali di Torino prosegue. La petizione per il Valdese ha ormai superato le settemila firme e oltre diecimila sono quelle raccolte per l'Amedeo di Savoia. Domani, salvo poco probabili colpi di scena dell'ultima ora, il piano sociosanitario sarà approvato, ma la discussione sull'organizzazione della rete ospedaliera troverà sul suo cammino ancora molti oppositori. Si comincia oggi con il dibattuto in aula sul futuro del Mauriziano: andrà con il San Luigi o con il Giovanni Bosco, come vorrebbero alcuni consiglieri della maggioranza?