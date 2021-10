Autismo: approvato in Regione odg della Lega Nord

Oggi, giornata mondiale promossa dalle Nazioni Unite per la sensibilizzazione sui temi dell’autismo, è stato approvato all’unanimità un ordine del giorno presentato dal Gruppo regionale della Lega Nord, primo firmatario il vice presidente Michele Marinello, che impegna la Giunta a sostenere e rilanciare i lavori del coordinamento regionale per l’Autismo e del Tavolo Regionale sulla gestione dell’Autismo in soggetti maggiorenni.



“Questa è una data particolare – hanno sottolineato il primo firmatario Michele Marinello insieme al Capogruppo Mario Carossa – nella quale siamo invitati a riflettere sull’autismo e su ciò che si può fare per rendere migliore la vita delle persone che si trovano in questa condizione. E’ dunque l’occasione più adeguata per ribadire l’alto impegno che la nostra Regione deve mantenere nei confronti delle persone autistiche e delle loro famiglie”.

In Piemonte un bambino su 250 nati, in media, è colpito da autismo. Però, attraverso particolari metodologie e grazie all’impegno encomiabile e infaticabile di associazioni genitoriali e dei servizi che si occupano di autismo, esiste la possibilità di realizzare percorsi che possano migliorare sensibilmente la condizione di chi si trova in questa disabilità.



“Quella di oggi deve essere anche un’occasione per riflettere bene su di un fatto – ha aggiunto Michele Marinello -, che chi vive a contatto con una persona autistica conosce purtroppo assai bene. E’ il dramma di un’esistenza in cui i rapporti con le persone che si amano vengono completamente stravolti e distrutti. Nell’immaginazione di tutti, grazie al mito hollywoodiano che spesso ha utilizzato l’autismo in pellicole di successo, questa condizione spesso viene associata a doti particolari, ad abilità fuori dal comune o ad avventure affascinanti. La realtà, invece, è che non poter dialogare con il proprio figlio o fratello, in certi casi non poterlo nemmeno toccare per un carezza senza causare reazioni violente e difficili da superare, non ha proprio nulla di affascinante. E’ una vita straziante e difficilissima che si può affrontare solo con un’enorme forza interiore”.



“Ecco allora che strumenti come la diagnosi precoce del disturbo nei bambini – ha concluso Marinello –, che può garantire una più corretta presa in carico da parte delle struttura socio sanitaria ed educative indirizzata a ridurre le difficoltà anche per le famiglie assume tutta al sua importanza. Perché c’è nulla di peggio, per una famiglia che si trovi a dover affrontare la vita al fianco di una persona autistica, della sensazione di essere lasciati soli. Noi dobbiamo batterci affinché ciò non accada, mai. E il nostro ordine del giorno va esattamente in questa direzione”.