Fiat: via libera alla conversione azioni privilegiate

L'assemblea dei titolari di azioni privilegiate di Fiat ha approvato la conversione obbligatoria delle 103.292.310 azioni privilegiate in azioni ordinarie con le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie già in circolazione con godimento 1 gennaio 2012. Il rapporto di conversione è pari a 0,850 azioni ordinarie per ciascuna azione privilegiata. L'approvazione della conversione sarà sottoposta all'assemblea straordinaria degli azionisti della società convocata per mercoledì.