Gdf scopre commercialista che evade Iva e nasconde redditi

Ha omesso il versamento dell'Iva per oltre 30 mila euro e ha “nascosto” redditi, non annotando nell'apposito registro numerose fatture emesse per consulenze. E' un commercialista astigiano scoperto dalla compagnia di Asti della Guardia di Finanza, su segnalazione del Nucleo Speciale Entrate del Corpo. Nelle dichiarazione dei redditi presentate in due anni il commercialista non ha indicato 70 mila euro di compensi derivanti dalla libera professione. Il commercialista infedele nelle dichiarazioni è stato scovato anche mediante l'invio di questionari a diversi clienti.