Alfano dà forfait. Nessuno se lo fila

Il segretario nazionale del Pdl annulla la sua visita in Piemonte, nel completo disinteresse del partito. Un tavolo romano cercherà di dirimere i contrasti. Magari con un commissariamento

Ssssst Angelino Alfano

Quando è arrivata la disdetta ufficiale, dal quartier generale di corso Vittorio Emanuele molti sono caduti dalle nuvole: “Ma davvero era prevista la visita di Alfano?”. Pare di sì, almeno a dar retta alla missiva inviata dai diarchi regionali del Pdl , Enzo Ghigo e Agostino Ghiglia, agli organismi dirigenti del Pdl in cui si annuncia che «la visita in Piemonte del Nostro Segretario Politico Nazionale, On. Angelino Alfano prevista per sabato 14 aprile p.v. è stata rimandata a causa di suoi improrogabili impegni. Seguirà comunicazione a breve con nuova data dell’incontro». La presenza dell’ex guardasigilli berlusconiano era stata in un primo tempo annunciata al congresso provinciale di Torino, quale segno della rinnovata attenzione dello stato maggiore del partito per la “questione settentrionale”, vera emergenza dopo la rottura con l’alleato leghista. Da via dell’Umiltà preferirono spedire il capogruppo al Senato Maurizio Gasparri che non mancò di dare il suo contributo alla confusione (sull’esito dell’assemblea pende un ricorso per irregolarità).

Poi non se ne seppe più nulla. Anzi, a dirla tutta, nessuno si ricordava dell’appuntamento. Interpellato dallo Spiffero, l’entourage del segretario conferma di aver valutato “inopportuna” la missione sotto la Mole. Da mesi Alfano è strattonato da una parte e dall’altra, tirato per la giacchetta dai “lealisti” e dai “dissidenti”, non intende prestare il fianco a strumentalizzazioni. E per affrontare le vicende piemontesi, pare su sollecitazione del triunviro Denis Verdini, avrebbe in mente di convocare un tavolo romano. Dal quale, secondo un insider a lungo di casa a Palazzo Grazioli, potrebbe uscire la proposta del commissariamento del partito.