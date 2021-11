Casini a Torino fa visita a Musy

Una visita per accertare di persona lo stato di salute, ancora critico, di Alberto Musy, consigliere comunale del Terzo Polo, gravemente ferito in un agguato sotto casa il 21 marzo scorso. Pier Ferdinando Casini ha fatto visita stamattina al reparto delle Molinette in cui è ricoverato in prognosi riservata l’avvocato torinese. A margine della visita ha parlato con i giornalisti dei dati “preoccupanti” sulla disoccupazione giovanile. "Questo ci dimostra - ha aggiunto - che il rigore è il primo punto, ma al secondo c’è la crescita". Secondo Casini "noi dobbiamo crescere: bisogna scomputare dal debito pubblico italiano, e questo è un provvedimento che deve prendere l'Europa, gli investimenti per le infrastrutture. Se non si rilancia l'economia, se non si comincia a pagare da parte della pubblica amministrazione i debiti alle imprese, se le banche non erogano credito, l'Italia rischia di fermarsi e i disoccupati di aumentare ancora di più. La recessione - ha concluso - è una malattia terrificante che va affrontata con coraggio nella seconda fase del Governo".