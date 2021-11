Valsusa: militanti di destra modificano scritta no Tav

Militanti di Giovane Italia hanno modificato la scritta “Tav=mafie” che da anni campeggia a caratteri cubitali sul monte Musinè, in Valle di Susa. Gli autori del blitz hanno coperto il simbolo dell'uguale e la parola mafie lasciando visibile solo l'acronimo Tav. Un'analoga iniziativa era stata portata a compimento l'anno scorso e poi ricorretta dai No Tav.

''Finalmente – commenta Alessandro Boffa, presidente provinciale della Giovane Italia – quel versante della montagna recita quello che tutti gli abitanti della Val Susa, che non sono ostaggio dei violenti, vogliono davvero sostenere: il progetto dell'alta velocità''. Sarebbe ora – aggiunge Augusta Montaruli, vicecapogruppo del Pdl in consiglio regionale e dirigente nazionale della Giovane Italia – di porre fine all'arroganza del movimento No Tav che crede che la Val Susa sia un affare privato, permettendosi addirittura di devastare l'immagine di un monte”.