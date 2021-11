Moto: Lapo Elkann “no offerta a Ducati”

''Non ho mai pensato di fare un'offerta concreta per la Ducati. Il mio era uno slancio patriottico nei confronti di un'azienda di moto che ho sempre amato, vicina di casa della Ferrari in Emilia''. Così Lapo Elkann ha precisato il suo pensiero in merito all'azienda emiliana, commentando l'anticipazione di un'intervista a Panorama Icon. ''Oltretutto, come leggo sui giornali - aggiunge Lapo Elkann - le trattative sembrano in fase avanzata''.