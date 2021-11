Musy migliora, è fuori pericolo

I medici dell’ospedale Molinette: «La Tac ha evidenziato una iniziale lieve riduzione dell'edema cerebrale». Ma il recupero sarà lento e non si escudono danni permanenti. Oggi visita di Casini

È fuori pericolo Alberto Musy, capogruppo del Terzo Polo in Sala Rossa, ricoverato all'ospedale Molinette di Torino dal 21 marzo scorso, quando è stato ferito a colpi di pistola in un agguato nell’androne della sua casa, nel centro del capoluogo subalpino. Mario Illengo, responsabile della Neurorianimazione delle Molinette, ha spiegato che la Tac effettuata su Musy, «ha evidenziato una iniziale lieve riduzione dell’edema cerebrale. L'esame ha permesso di rilevare una normalizzazione dei valori di pressione intracranica. Musy viene comunque mantenuto in coma farmacologico e in stato di respirazione assistita». Nella mattinata il consigliere del Terzo Polo è stato sottoposto ad un intervento di tracheotomia, «procedura standard - ha detto il neurochirurgo - per quei pazienti che si prevede possano richiedere ventilazione prolungata nel tempo».



La prognosi resta riservata per quanto riguarda l’entità dei danni neurologici subiti, i tempi e la qualità del recupero. «Non siamo in grado - ha spiegato Illengo - di prevedere quanto sarà lungo il recupero. Abbiamo superato una prima fase critica, ma in ogni caso da ora si parla di settimane o di mesi. Il paziente - ha concluso - ha sicuramente subito danni neurologici, ma non siamo ancora in grado di stabilire quali. I prossimi passi saranno la ripresa di autonomia respiratoria e di coscienza».



L'aggressione. Musy è stato aggredito mentre rientrava a casa dopo aver accompagnato a scuola tre dei quattro figli. Poi sarebbe riuscito per andare a lavorare. Ad attenderlo nel cortile c’era un uomo con casco integrale che poco prima aveva suonato al citofono di un vicino di casa del consigliere dicendo di dovere consegnare un pacco. Tra Musy e il feritore ci sarebbe stato un breve litigio nel cortile dello stabile, poi l’aggressore ha estratto di tasca una pistola e ha sparato.