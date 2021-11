Rai Torino: Merlo (Pd) chiede un direttore a tempo pieno.

“Per il Centro di Produzione della Rai di Torino adesso ci vuole un direttore a tempo pieno. Qualunque incarico “ad interim” sarebbe un peggioramento della situazione e non aiuterebbe il centro torinese a competere e a qualificare ulteriormente la produzione della Rai nel capoluogo subalpino. Del resto, se il Centro torinese è un presidio di eccellenza per la Rai non può essere ridotto a succursale rispetto ad altre realtà o a un polo periferico rispetto alla produzione complessiva dell’azienda di Viale Mazzini. Per questo serve un direttore a tutti gli effetti”. È quanto chiede il parlamentare del Pd Giorgio Merlo, vicepresidente della Commissione di Vigilanza Rai, nonché giornalista della redazione di via Verdi