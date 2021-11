Su Polliotto si rompe la Compagnia Pdl

Tra i berluscones, solo nove consiglieri si esprimono a favore dell’avvocatessa, consigliere uscente del San Paolo. Progett’Azione contesta la gestione della partita. Domani voto in aula

Sarà un voto al cardiopalmo, quello che domani è chiamato ad esprimere il Consiglio Regionale per designare il proprio rappresentante nel Consiglio Generale della Compagnia di San Paolo. Nell’ambito della maggioranza, la Lega – e in primis il presidente Roberto Cota – sembra abbia definitivamente abbandonato ogni velleità di esprimere la nomina (in un primo tempo si era pensato in favore di Luigi Terzoli, a cui sarebbe stata garantita l'ingresso nell'eventuale surroga), cedendo il passo all’alleato pidiellino. Il gruppo azzurro, riunito nella pausa pranzo per affrontare la questione, si è spaccato: solo nove consiglieri hanno seguito gli ordini del partito (Pedrale, Montaruli, Mastrullo, Cattaneo, Leardi, Leo, Cantore, Franco Maria Botta, Massimiliano Motta) e si sono pronunciati a favore di Patrizia Polliotto, avvocato, compagna del senatore Aldo Scarabosio e consigliere uscente della fondazione, nonostante che il suo rinnovo sia ad alto rischio di ricorso.

La minoranza interna di Progett’Azione, contestando la gestione complessiva della partita nomine 8e in specie quella relativa alla Compagnia, si è astenuta dopo aver avanzato le candidature del giurista Massimo Cavino e del notaio Alberto Morano. Astenuto il consigliere alessandrino Marco Botta. Al voto d’aula di domani è prevedibile che si ripresenti la spaccatura registrata oggi.