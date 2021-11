Infortuni: calano in Piemonte, ma diminuite anche ore lavoro

Negli ultimi cinque anni si registra un calo del numero di incidenti sul lavoro in Piemonte. A dirlo sono i dati sugli infortuni diffusi oggi al termine dell'incontro che si è svolto in Prefettura a Torino tra la Commissione parlamentare d'inchiesta sulla sicurezza sul lavoro e i soggetti che si occupano di questo tema sul territorio. Un dato che però è difficile pesare perché deve essere tarato "in relazione all'enorme numero di ore di cassa integrazione degli ultimi tempi". I primi dati sul 2011 parlano di 55.648 incidenti sul lavoro e 60 morti in infortuni nel corso dell'anno in Piemonte, e di una riduzione stimata tra il 2006 e il 2010 di oltre il 30% per i decessi e di quasi il 19% per il numero di incidenti che si verificano sul posto di lavoro. Comunque "dobbiamo muoverci per arginare un fenomeno che purtroppo continua ad essere particolarmente vivo" ha sottolineato Tofani. Tra i problemi maggiori "i subappalti e il meccanismo del massimo ribasso" ha spiegato. Questo pomeriggio la Commissione farà un sopralluogo a Lafumet srl, l'azienda i smaltimento rifiuti di Villastellone dove una settimana fa cinque operai sono rimasti feriti in un incendio seguito ad alcune esplosioni. No comment invece sull'incidente avvenuto sabato al cantiere per l'inceneritore di Torino dove un operaio è morto e altri due sono rimasti feriti cadendo da un'impalcatura: "siamo in contatto con la Procura - ha spiegato Tofani - ma si è in fase investigativa". Resta però il fatto che dopo un incidente simile avvenuto nello stesso cantiere neanche un mese prima "qualche riflessione bisogna farla" ha concluso il senatore.