Csea, libri contabili in tribunale

Il liquidatore Brogi emette istanza di fallimento. Corsa contro il tempo per non perdere l'anno scolastico. Dealessandri: "Valutiamo gli estremi per la cassa in deroga ai lavoratori"

Questa mattina i libri contabili di Csea, l’ente di formazione a partecipazione pubblica, sono ufficialmente in tribunale. Il liquidatore della società Filippo Brogi ha presentato istanza di fallimento in proprio e già giovedì potrebbe essere designato il curatore fallimentare. «Un epilogo negativo che non significa la sospensione del nostro impegno sulla vicenda - ha annunciato il vicesindaco del Comune di Torino Tom Dealessandri in Consiglio -. La priorità è di garantire ai ragazzi nella fascia dell’obbligo la prosecuzione dei corsi. C’è inoltre il problema della tutela dei lavoratori. A tal fine occorrerà verificare se ricorrano gli estremi per l’avvio di una cassa integrazione in deroga».

Ora però inizia un’altra partita. Prende il via la lotta contro il tempo per salvare l’anno scolastico degli 840 studenti iscritti all’ente e che rischiano di dover ripetere i corsi, cercando, contestualmente, di salvaguardare anche i posti di lavoro degli insegnanti. Il primo attore a muoversi sulla scena sarà la Regione Piemonte, cui spetta il compito di revocare formalmente l’accreditamento delle attività a Csea e stabilire i parametri secondo i quali procedere con la riassegnazione. A quel punto toccherà alla Provincia di Torino, la quale dovrà procedere con la riassegnazione. Di certo non c’è tempo da perdere: se nessuno cincischia le riassegnazioni potrebbero essere effettuate già entro il mese di aprile.