Magneti Marelli, joint con azienda cinese

Magneti Marelli, del gruppo Fiat e Changchun Fudi Equipment Technology Development Co. (Fudi), azienda cinese produttrice di componenti e sistemi per l'automotive, hanno sottoscritto un accordo per la costituzione di una joint venture per la produzione di componenti per autovetture.

Magneti Marelli avrà il 51% della nuova società denominata Changchun Magneti Marelli Powertrain Components Co. Ltd., mentre il partner cinese deterrà il rimanente 49%, dice una nota.

E' previsto un investimento iniziale di circa 14 milioni di euro.

La jv sarà insediata nella zona di sviluppo economico e tecnologico di Chaoyang, dove Fudi può contare su una presenza industriale già consolidata, e produrrà collettori di aspirazione, corpi farfallati, condotti carburante e moduli aria/benzina per applicazioni automobilistiche. L'avvio della produzione è previsto per fine anno.