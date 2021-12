Crisi auto: Bersani, la Fiat chiarisca

Il segretario del Pd, Pier Luigi Bersani, è intervenuto a proposito della situazione di Fiat commentando i dati negativi sulle immatricolazioni. "Credo che Fiat abbia bisogno di chiarire una prospettiva industriale, perché andando avanti così la situazione si fa molto seria".



Il leader del partito democratico ha affermato che "sarebbe opportuno fare il punto con Fiat in un momento difficile per tutti, ma più difficile per Fiat che per altri". Secondo Bersani c'è un problema che va guardato in faccia "e spero che da parte del Governo ci sia la possibilità di avere un'interlocuzione sul progetto industriale, senza accontentarsi di quattro battute". Infine, una stoccata all'ad del Lingotto, Sergio Marchionne. Un messaggio da inviare al manager? "Non voglio fare come lui che dà troppo spesso delle lezioni".