3 aprile: Cota è ancora presidente

Il governatore si presenta in Consiglio Regionale per incassare l’approvazione del Piano sanitario. Placido (Pd) lo richiama alla coerenza: “Ma non doveva dimettersi a fine marzo?”

OPPOSIZIONE Roberto Placido

“Presidente che ci fa in aula?”. È la domanda polemica che Roberto Placido ha posto a Roberto Cota, presente nell’emiciclo di via Alfieri per seguire le ultime battute del confronto politico sul Piano Socio-sanitario prima della sua approvazione. Il consigliere regionale democratico lo ha incalzato sulla coerenza, “perché un presidente dovrebbe sempre tener fede alla parola data”. E il governatore aveva annunciato che qualora la “riforma” sanitaria non fosse stata varata entro il 31 marzo scorso avrebbe rassegnato le dimissioni. Anzi, avrebbe mandato “tutti a casa”.

Placido, nel suo breve intervento, ha poi messo il dito nella piaga delle divisioni interne alla maggioranza di centrodestra che, anche sulla questione della riorganizzazione complessiva del sistema sanitario, ha parlato diverse lingue.