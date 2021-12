Morto il sindacalista Giorgio Bottiglieri, candidato alle ultime regionali per Idv

Giorgio Bottiglieri detto Maurizio, 49 anni, funzionario di sicurezza sul lavoro nell'azienda sanitaria Ospedale Infantile Regina Margherita-Sant'Anna, è morto la scorsa notte in un incidente stradale avvenuto a Torino, a pochi passi dalla sua abitazione.



Secondo gli accertamenti svolti dalla polizia municipale del capoluogo piemontese, l'uomo, al volante della sua Fiat Bravo, ha avuto un malore e si è schiantato su una banchina. È deceduto poco dopo l'arrivo delle ambulanze.



Bottiglieri era noto a Torino per la sua attività sindacale, in particolare all'interno delle aziende sanitarie, e politica. È stato consigliere di circoscrizione per Rifondazione Comunista e, alle ultime elezioni regionali, era stato candidato come indipendente per l'Italia dei Valori.