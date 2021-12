Collegno, fisco: in otto anni recuperati 3 milioni

Ammonta a oltre tre milioni l'evasione fiscale recuperata negli ultimi otto anni dal Comune di Collegno. A partire dal 2004, infatti, l'amministrazione comunale ha svolto un assiduo e continuo lavoro di accertamento sulle imposte non pagate dai contribuenti. La somma recuperata ammonta a 3.269.285 euro, di cui 2.981.850 legati all'Ici e 314.435 alla Tarsu. Per l'anno in corso, il 2012, le stime prevedono un rientro da parte pubblica di circa 400.000 euro, in linea con le ultime annate.