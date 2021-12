Piano Sanitario, Radicali: “La montagna partorisce sei topolini”

“Dopo tanto strepitare, dopo aver parlato di “rivoluzione nella sanità regionale", Cota e Monferino portano a casa un piano socio-sanitario che le opposizioni (non solo quelle istituzionali ma anche quelle interne alla maggioranza) hanno spolpato pezzo per pezzo; l'unica novità sono le sei federazioni sanitarie, cioè sei poltrone in più. Alla resa dei conti, la montagna ha partorito sei topolini, a cui bisognerà assicurare adeguato formaggio per i prossimi anni”. E'l'accusa dei Radicali piemontesi Igor Boni e Giulio Manfredi alla vigilia dell'approvazione in aula del provvedimento.

Continuano: "E Monferino non venga a parlarci di meritocrazia nella scelta dei sei topolini. Solamente un mese fa, lui e la maggioranza di centro-destra hanno votato contro il progetto di legge del consigliere PD Mario Laus - PDL fotocopia di quello presentato il 30 gennaio 2002, dieci anni fa, dagli allora consiglieri regionali radicali Palma e Mellano – che intendeva riformare i criteri di nomina dei direttori generali delle Aziende Sanitarie regionali, affidandone la nomina a società di selezione esterne alla Regione e, perciò, svincolate dal controllo asfissiante della partitocrazia regionale. Monferino, per conto di Cota, si appresta, entro fine mese, a fare, invece, le solite nomine dei soliti noti in tutte le aziende sanitarie (con il solito gioco dell'oca: sposto Tizio da un ASL all'altra, Caio diventa direttore generale al posto di Sempronio che va a fare il direttore sanitario … e chi salta un giro lo riciclo all'ARESS) … più le sei nomine dei presidenti delle federazioni sanitarie. E' forse ora che Monferino uno e trino (Cda, Assistenza e Sanità) torni a occuparsi solamente dei consigli di amministrazione (Case New Holland, Ferrari S.p.A., Alleanza Toro S.p.A. e Indesit Company) in cui è ancora seduto, lasciando ad altri la faticosa poltrona di corso Regina Margherita".