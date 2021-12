Oftalmico, corretta la miopia della giunta

Passa in Regione l’emendamento che salva l’ospedale di via Juvarra. Plausi da maggioranza e opposizione. In attesa della futura collocazione nella Città della Salute (se mai vedrà la luce)

Con un’azione bipartisan il Consiglio Regionale del Piemonte ha salvato l’Oftalmico di Torino. Sul futuro dell’ospedale di via Juvarra si erano addensate molte nubi gravide di incertezze, dopo che l’assessore alla Sanità Paolo Monferino aveva prospettato un futuro incerto, di nosocomio “da dismettere e trasferire”, in prospettiva nell’ipotetica Città della Salute di cui è prospettato l’inizio dell’attività non prima del 2015, data di scadenza dell’attuale Piano sanitario. Il consigliere regionale Pd Mauro Laus nel corso del dibattito d’aula, ha fatto notare la discrasia dei tempi che potrebbe pregiudicare l’esistenza della struttura e di come «una smobilitazione dell’Oftalmico in tempi brevi sarebbe servita solamente far lievitare i costi e penalizzare i servizi».

Già sei anni or sono, quando si cominciava a ragionare sul futuro dell’ospedale di via Juvarra, la direzione sanitaria aveva stimato in 6-9 milioni di euro il costo per lo smantellamento: «una cifra non indifferente che merita un investimento mirato, non preventivo». Ma le rassicurazioni spuntate non esauriscono l’impegno dell’opposizione. Laus promette vigilanza affinché nel futuro prossimo il presidio non finisca nel dimenticatoio delle risorse.

Soddisfazione per la determinazione assunta è espressa anche da Gian Luca Vignale, Pdl, primo firmatario dell’emendamento. «Quello di oggi è una grande vittoria per tutti i piemontesi – dichiara l’esponente di Progett’Azione -. L’Oftalmico è infatti un ospedale di eccellenza, punto di riferimento dell’oftalmologia piemontese per il quale la Regione ha già investito molte risorse».