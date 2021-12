Lavoro: Carbonato (Ui Torino), accelerare tempi di approvazione riforma

Accelerare i tempi di approvazione della riforma del lavoro. E' l'auspicio espresso dal presidente dell'Unione Industriale di Torino, Gianfranco Carbonato secondo cui è necessario fare in fretta perché' "la riforma del lavoro non è l'ultima riforma di cui il Paese ha bisogno, ma occorre lavorare su altri temi tra cui energia, infrastrutture, tasse, incentivi all'innovazione".

Quanto all'articolo 18, il presidente degli industriali torinesi ha osservato che "saranno necessari approfondimenti ma senza snaturare l'intera riforma del lavoro che si basa su tre pilastri, flessibilità in entrata, flessibilità in uscita e ammortizzatori perché' sarebbe come togliere ad una tavolo una delle tre gambe grazie alle quali sta in piedi, non potrebbe reggere".

Infine, Carbonato ha auspicato che anche il tutto sindacato si apra al cambiamento e sia disponibile al dialogo. "Oggi spesso si mostra arroccato su posizione ideologiche ed è incapace di contribuire a fare le riforme. Questo governo ci sta provando e ha bisogno del contributo di tutti, imprenditori e sindacati".